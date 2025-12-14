Самый большой на Дальнем Востоке каток открыли на набережной Хабаровска

На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске открыли самый большой бесплатный открытый каток на Дальнем Востоке. В этом году он празднует свое одиннадцатилетие, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Различные спортивно-развлекательные мероприятия на «Народном катке» проводятся в соответствии с целями президентской госпрограммы «Спорт России».
«Все желающие приняли участие в мастер-классах и спортивных эстафетах. А на сцене состоялся большой концерт при участии ведущих вокальных и танцевальных ансамблей краевой столицы. Кроме того, гости стадиона смогли сфотографироваться с талисманами профессиональных спортивных клубов Хабаровска», — говорится в сообщении.
На открытии прозвучал гимн России в исполнении духового оркестра штаба Восточного военного округа. Также традиционно в открытии ледовой площадки приняли участие спортсмены края. Свои номера продемонстрировали воспитанники школ фигурного катания «Пируэт» и «Мастер».
«Рад, что вас не испугал мороз и вы сегодня здесь с нами! Благодарю всех, кто причастен к открытию самого большого бесплатного открытого катка на Дальнем Востоке. Это и наши ледовары, и специалисты, которые подготовили ограждения и украшения. Они трудятся, чтобы создавать здесь эту непередаваемую атмосферу. “Народный каток” — наша гордость. И здорово, что благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Викторовича Демешина у нас есть возможность создавать такие ледяные площадки», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.
Праздник продолжается.
Сегодня, 14 декабря, продолжится праздничная программа, посвященная открытию «Народного катка». На сцене посетителей вновь ждет большой концерт. А также состоится розыгрыш призов от спортивных клубов региона. Всех желающих ждут на набережной стадиона им. Ленина с 17:00 до 19:00.
Традиционно гостей стадиона ожидает теплая зона фудкорта и проката. В этом сезоне каток будет работать с 12:00 до 23:00 в будни. В праздничные дни ледовая площадка ждет любителей спорта до часа ночи. В дни новогодних праздников на катке пройдут мастер-классы и другие спортивные активности.
Напомним, что площадь катка составляет почти 7 тыс. кв. метров. Каждую зиму его посещают свыше 50 тысяч гостей и жителей края. Главным украшением катка по-прежнему является большая ель. Гостей также приглашают полюбоваться арт-объектами и сделать фотографии возле фотозоны «Сани и ящик Деда Мороза».