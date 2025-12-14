Самый большой на Дальнем Востоке каток открыли на набережной Хабаровска

«Рад, что вас не испугал мороз и вы сегодня здесь с нами! Благодарю всех, кто причастен к открытию самого большого бесплатного открытого катка на Дальнем Востоке. Это и наши ледовары, и специалисты, которые подготовили ограждения и украшения. Они трудятся, чтобы создавать здесь эту непередаваемую атмосферу. “Народный каток” — наша гордость. И здорово, что благодаря поддержке нашего губернатора Дмитрия Викторовича Демешина у нас есть возможность создавать такие ледяные площадки», — отметил министр спорта края Дмитрий Чикунов.