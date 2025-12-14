Магазин в Артёме влетел на сотни тысяч: полиция поймала на ночной продаже алкоголя

«В отношении юридического лица составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.