Магазин в Артёме влетел на сотни тысяч: полиция поймала на ночной продаже алкоголя

В Артёме предпринимателю грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу алкоголя ночью. Нарушение выявили через публикацию в социальных сетях.
«В отношении юридического лица составлен административный протокол по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной продукции или без таковой», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Полицейские в Артёме привлекли к ответственности владельца магазина, который продавал алкоголь в запрещенное время. Поводом для проверки стал мониторинг соцсетей, где сотрудники УМВД обнаружили информацию о реализации спиртного после 23:00 в торговой точке на улице Тихоокеанская.
В ходе разбирательства выяснилось, что в ночное время в магазине было продано игристое вино. Это прямое нарушение краевого закона «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции». Законного представителя компании вызвали в отдел полиции.
Собранные материалы направлены в Арбитражный суд Приморского края для принятия итогового решения о назначении административного наказания.
Напомним, ранее сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД в Уссурийске выявили нарушение правил розничной продажи алкоголя. В ходе проверки в одном из продуктовых магазинов на улице Ленинградской была зафиксирована продажа коньяка после 22.00 — времени, после которого реализация алкогольной продукции запрещена законом.