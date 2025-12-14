Прощание с послом РФ в КНДР Александром Мацегорой пройдёт 16 декабря в Москве

Напомним, глава российской дипломатической миссии в Пхеньяне скончался 6 декабря на 71-м году жизни. Александр Мацегора, выпускник МГИМО, владевший корейским и английским языками, находился на дипломатической службе с 1999 года. Послом в Северной Корее он был назначен в конце 2014 года и занимал этот пост более десяти лет. Ким Чен Ын выразил соболезнования РФ из-за смерти Мацегоры.