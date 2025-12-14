В ФРГ 60% жителей поддержали запрет на использование соцсетей до 16 лет

Большая часть населения ФРГ поддерживает введение запрета на использование социальных сетей для тех, кому ещё не исполнилось 16 лет, следует из опроса, проведённого социологическим институтом INSA по заказу немецкой газеты Bild.
Согласно результатам исследования, за запрет по примеру Австралии выступают 60 процентов респондентов. Противоположное мнение высказали только 24 процента опрошенных. Ещё 16 процентов участников исследования заявили, что не могут ответить на этот вопрос или «им всё равно».
Наибольшую поддержку инициативы продемонстрировали сторонники партии «Зеленых» (71 процент), ХДС (70) и СДПГ (69). Среди избирателей «Альтернативы для Германии» и Свободной демократической партии наблюдалась более сдержанная реакция — 57 процентов, выступающих за запрет.
Также наметился разрыв во мнениях различных возрастных групп. Так, среди людей старше 30 лет уверенное большинство поддержали инициативу. Среди тех лиц, которым меньше 30 лет, 40 процентов выступили за запрет, 37 — против. Ещё 15 процентов подчеркнули, что им безразлично.
Социологическое исследование проводилось с 11 по 12 декабря. В нём участвовали 1003 респондента.
Напомним, с 10 декабря в Австралии вступил в силу закон, запрещающий доступ к соцсетям лицам младше 16 лет. В соответствии с новыми правилами, платформы, работающие в стране, должны деактивировать учетные записи детей и подростков.