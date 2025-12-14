Мужчина провел 25 лет в тюрьме в ожидании казни: его внезапно отпустили

В американском штате Огайо оправдали заключенного, который более 25 лет находился в ожидании смертной казни, из-за отсутствия достаточных доказательств его вины. Об этом сообщила газета The Telegraph 12 декабря.
По данным источника, Элвуд Джонс был приговорён к смертной казни за жестокое убийство 67-летней Роды Натан, произошедшее в пригороде Цинциннати — городе Блу-Аш. По версии следствия, женщина застала Джонса при попытке ограбления в гостиничном номере, где он работал в день преступления.
Он провёл в камере смертников более 25 лет, ожидая исполнения приговора. В декабре 2022 года судья предоставил ему право на новый судебный процесс, установив, что прокуратура скрыла важные доказательства, которые могли повлиять на исход дела.
В результате пересмотра дела суд признал, что доказательств, подтверждающих вину Джонса, недостаточно, и оправдал его.
Ранее суд в японской префектуре Сидзуока полностью оправдал 88-летнего Ивао Хакмату, который почти 60 лет назад был приговорен к смертной казни за убийство четырех человек. Как выяснилось, обвинения против него были сфабрикованными.