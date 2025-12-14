Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет 16 декабря

Церемония прощания с чрезвычайным и полномочным послом России в Корейской Народно-Демократической Республике Александром Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года.
Как сообщило посольство РФ в КНДР, мероприятие начнётся в 11:00 по московскому времени в Зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве по адресу: улица Маршала Тимошенко, дом 25.
Напомним, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил телеграмму президенту России Владимиру Путину, выразив соболезнования в связи с кончиной российского посла в Пхеньяне Александра Мацегоры.
Ранее сообщалось, что скончался посол России в КНДР Александр Мацегора.
