Российский боец Немков победил бразильца Феррейру в титульном бою PFL

Российский боец смешанных единоборств Вадим Немков одержал победу в главном поединке турнира PFL в Лионе. В схватке тяжеловесов он завершил бой в первом раунде, применив удушающий приём против бразильца Ренана Феррейры.

Источник: Life.ru

33-летний Немков увеличил свой профессиональный рекорд до 19 побед при двух поражениях, один бой был признан несостоявшимся. Его оппонент, 36-летний Феррейра, теперь имеет 13 побед и пять поражений.

Ранее российский боксёр Мурат Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в супертяжёлом весе, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в шестом раунде. Таким образом, 32-летний Гассиев вернул себе звание чемпиона мира спустя семь лет. В 2016 году, он выиграл титул IBF в первом тяжёлом весе, затем добавил к нему пояс WBA в 2018-м, но утратил их после поражения украинцу Александру Усику. Теперь на счету российского боксёра 33 победы, 26 из которых — нокаутом.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.