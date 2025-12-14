Исследование показало отношение россиян к китайскому языку

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Около 50% россиян считают, что китайский язык через пять лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«По данным исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, каждый четвертый (27%) россиянин считает китайский самым перспективным языком для карьеры. Кроме того, 50% считают, что через 5 лет китайский будет столь же востребован, как ранее английский», — говорится в исследовании.
Уточняется, что развитая цифровая инфраструктура и разнообразные экосистемы Китая делают эту страну востребованной площадкой для обмена опытом и лучшими цифровыми практиками.
Кроме того, интерес к изучению китайского языка и китайской культуры растет среди людей разного возраста и профессий. Так, дети учат язык, считая, что владение китайским будет хорошим преимуществом в будущем. У взрослых наблюдаются две основные мотивации: профессиональная потребность в связи с развитием бизнес-контактов и партнерских проектов или интерес к культуре, истории и философии Китая, стремление к получению новых знаний и навыков.