Исследование показало отношение россиян к китайскому языку

РИА Новости: россияне считают, что китайский язык станет востребованным.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Около 50% россиян считают, что китайский язык через пять лет станет востребован наравне с английским, следует из исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«По данным исследования онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, каждый четвертый (27%) россиянин считает китайский самым перспективным языком для карьеры. Кроме того, 50% считают, что через 5 лет китайский будет столь же востребован, как ранее английский», — говорится в исследовании.

Уточняется, что развитая цифровая инфраструктура и разнообразные экосистемы Китая делают эту страну востребованной площадкой для обмена опытом и лучшими цифровыми практиками.

Кроме того, интерес к изучению китайского языка и китайской культуры растет среди людей разного возраста и профессий. Так, дети учат язык, считая, что владение китайским будет хорошим преимуществом в будущем. У взрослых наблюдаются две основные мотивации: профессиональная потребность в связи с развитием бизнес-контактов и партнерских проектов или интерес к культуре, истории и философии Китая, стремление к получению новых знаний и навыков.