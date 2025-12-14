Бьюти-блогеров Целесте задержали в Адлере при попытке бегства

Супружеская пара бьюти-блогеров Алекс и Арси Целесте (ранее известные как Алексей и Алена Фроловы) была задержана на железнодорожном вокзале в Адлере в момент попытки скрыться от правоохранительных органов. Об этом агентству ТАСС сообщила их адвокат Анна Бутырина.
«После возбуждения уголовного дела блогеры не реагировали на вызов правоохранительных органов, не являлись по повесткам многократно и в итоге были объявлены в федеральный розыск, а 6 декабря были задержаны сотрудниками на ж/д вокзале в Адлере при попытке к бегству», — рассказала собеседница агентства.
Адвокат уточнила, что Целесте в своих публикациях распространяли сведения о якобы содержащихся в косметике компании Кондрашовой опасных компонентах, которые, по их мнению, «несут угрозу национальной безопасности России». Кроме того, в своих постах супруги утверждали, что из-за использования этой продукции одна женщина якобы умерла от отека Квинке, а семь девочек попали в реанимацию.
13 декабря суд принял решение освободить супругов из-под стражи, наложив на них запрет определённых действий, то есть ограничив некоторые свободы, но не помещая их под арест.
Ранее сообщалось, что суд продлил арест блогеру Арсену Маркаряну, которого обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ.