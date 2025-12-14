Названы признаки, что пора срочно уводить ребенка с зимней прогулки

Дети обожают зимние прогулки — снежки, санки, катание по двору. Но именно в такие моменты родители могут пропустить первые признаки переохлаждения. Врач-травматолог, завотделением травматологии и ортопедии Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Александр Саутенко рассказал KP.RU, на какие сигналы нужно обращать внимание, чтобы вовремя забрать ребенка домой и не довести до болезни.
«Проверять состояние ребенка на улице нужно регулярно. Чрезмерно яркий румянец или холодные руки в варежках — явные сигналы того, что прогулку пора заканчивать», — подчеркнул Саутенко.
По словам врача, переохлаждение проявляется постепенно. Сначала у ребенка может начаться покалывание в руках и ногах, затем он становится вялым, сонливым, может нарушиться координация и появиться озноб. Особенно опасны ситуации, когда кожа лица или губы резко бледнеют — это повод без промедления уходить с улицы.
Чтобы прогулка приносила только радость, важно правильно одевать ребенка. Одежда должна быть свободной, многослойной и обязательно по погоде. Дома после мороза нужно дать теплый напиток. А вот горячий душ или грелка — плохая идея. Резкий нагрев может навредить коже.
