Названы признаки, что пора срочно уводить ребенка с зимней прогулки

По словам врача, переохлаждение проявляется постепенно. Сначала у ребенка может начаться покалывание в руках и ногах, затем он становится вялым, сонливым, может нарушиться координация и появиться озноб. Особенно опасны ситуации, когда кожа лица или губы резко бледнеют — это повод без промедления уходить с улицы.