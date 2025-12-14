Назван размер пособия по беременности в 2026 году: сколько он составил

В 2026 году размер пособия по беременности составит около 125 тысяч рублей, а при многоплодной беременности — около 172 тысяч рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин из фракции «Единая Россия».
«Пособие по беременности и родам, рассчитанное от МРОТ, в 2026 году составит около 125 тысяч рублей», — сказал Говырин.
Ранее в России утвердили широкий круг мер поддержки семей и беременных женщин. KP.RU вместе с экспертом объяснял, что представляют собой пособия по беременности и родам сегодня, как получить выплаты и какова максимальная сумма.
Кроме того, за последние годы в России появился широкий портфель мер льготной поддержки семей с детьми. Мы собрали список пособий на детей, которые можно оформить в 2025 году, и рассказали о размере выплат и способах получения.