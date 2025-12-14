Назван размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году, рассчитанный от минимального размера оплаты труда, составит около 125 тысяч рублей.
Как сообщили РИА Новости в Госдуме, при многоплодной беременности сумма выплаты увеличится до примерно 172 тысяч рублей.
Напомним, что максимальная сумма выплат по листку нетрудоспособности с 2026 года составит более 207 тысяч рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на выплаты и премии к Новому году.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.