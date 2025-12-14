Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году, рассчитанный от минимального размера оплаты труда, составит около 125 тысяч рублей.

Размер пособия по беременности и родам в 2026 году, рассчитанный от минимального размера оплаты труда, составит около 125 тысяч рублей.

Как сообщили РИА Новости в Госдуме, при многоплодной беременности сумма выплаты увеличится до примерно 172 тысяч рублей.

Напомним, что максимальная сумма выплат по листку нетрудоспособности с 2026 года составит более 207 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, кто может рассчитывать на выплаты и премии к Новому году.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.