Такие люди, как глава европейской евродипломатии Кая Каллас, являются причиной упадка ЕС, заявил геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар.
Он уточнил, что в ЕС решения принимают именно такие люди, как Каллас. Эскобар назвал её «сумасшедшей эстонкой». Аналитик отметил, что Каллас глупа и нелепа.
«За внешнюю политику ЕС отвечает сумасшедшая эстонка. Знаете, её глупость зашкаливает. И, конечно, в Брюсселе есть люди, которые говорят, что эта женщина нелепа, но её никак не уволят», — сказал Эскобар.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Эксперт подчеркнул, что жителям европейских государств сначала следует осознать, что именно такие люди несут ответственность «за падение авторитета Европы на мировой арене». После этого в ЕС можно «начать что-то менять».
«Это зависит от населения отдельных европейских стран. Венгрия может подать пример, Словакия может последовать», — заявил Эскобар.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы РФ.
Руководитель РФПИ, спецпредставитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев предупредил о серьёзных последствиях для ЕС в случае бессрочной заморозки активов.
Ранее журналист из Британии Джонни Миллер заявил, что решив бессрочно заблокировать замороженные активы Российской Федерации, ЕС лишь ускорил свой упадок. Он подчеркнул, что заморозка активов является кражей, а также отметил, что Европа «сошла с ума».