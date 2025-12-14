Граждане РФ в 2026 году хотят получать 215 тыс. рублей в месяц

Россияне ожидают, что их зарплаты в 2026 году вырастут до 215 тысяч рублей в месяц. Это следует из исследования сервиса «Работа.ру», результаты которого есть у РИА Новости.
Самые высокие ожидания у работников IT, интернета и телекома — 270,2 тысячи рублей. Специалисты из ритейла и торговли хотят получать 251,2 тысячи рублей, а занятые в маркетинге и рекламе — 231,7 тысячи рублей.
Чуть меньше — 217,4 тысячи рублей — ожидают работники производства и агропрома. Строители и специалисты по недвижимости претендуют на 200 тысяч рублей, медики и ветеринары — на 168,2 тысячи рублей, транспортники и логисты — на 163,2 тысячи рублей. Работники образования и науки рассчитывают на 134,5 тысячи рублей, а охранники и специалисты по безопасности — на 100 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что россияне в 2025 году стали больше зарабатывать. Согласно статистике, 31,9% работающих граждан получают от 100 тысяч рублей ежемесячно. Так, для сравнения, в 2023 году такую зарплату получали всего 17,4% работающих россиян. Сейчас от 100 до 150 тысяч рублей зарабатывают 17,2% трудящихся.