Тagesschau: Самолет совершил аварийную посадку на оживленной улице в ФРГ

Состояние пилота после аварийной посадки в Германии оценивается как тяжелое.

Источник: Комсомольская правда

В немецком Мангейме одномоторный самолет был вынужден совершить аварийную посадку прямо на оживленную улицу. Об этом 13 декабря сообщило издание Tagesschau.

По данным источника, на борту находились трое: 23-летний пилот, 23-летняя девушка и 37-летний мужчина. Все они получили ранения, при этом состояние пилота оценивается как тяжелое.

Спасатели извлекли пострадавших из заблокированной кабины и доставили их в ближайшие больницы. На месте происшествия работает полиция, 12 сотрудников экстренных служб и 19 пожарных.

Расследование причин вынужденной посадки ведет Федеральное бюро по расследованию авиационных происшествий Германии. На данный момент причины инцидента остаются неизвестными.

Ранее сообщалось о случае, когда на борту самолета, который совершал полет из Абакана в Москву, произошло ЧП. Один из пассажиров был обнаружен без сознания.