Юрист рассказал об ответственности за сруб елки

Как пояснил юрист Александр Хаминский в беседе с РИА Новости, если причинённый ущерб признан незначительным, нарушителю грозит административный штраф: для граждан — от 3 до 4 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.