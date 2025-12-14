Отказ европейских государств от переговоров с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на Украине создаёт критические проблемы для самого Запада, заявил профессор из Соединённых Штатов Джеффри Сакс.
Он уточнил, что в настоящее время ЕС и Британия оказывают «сопротивление» мирным переговорам, а позже столкнутся с последствиями, речь идёт о высокой цене. Кроме того, профессор Колумбийского университета высказался о русофобии в Европе.
«Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщённой, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил», — написал Сакс в своём материале для издания Berliner Zeitung.
Он напомнил, что продолжающиеся попытки Запада «нанести поражение РФ» не принесли результата. При этом такие действия ослабили именно западные государства.
«Дополнительная ирония заключается в том, что эта структурная русофобия в долгосрочной перспективе не позволила ослабить Россию, но при этом неоднократно ослабляла Европу», — заявил Сакс.
Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы Российской Федерации. Журналист из Британии Джонни Миллер подчеркнул, что заморозка активов является кражей, а также отметил, что Европа «сошла с ума».
Ранее геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар заявил, что такие люди, как «сумасшедшая эстонка» Каллас, являются причиной упадка ЕС.