Сакс: Европа заплатит высокую цену за отказ от диалога с РФ

Отказ Европы от переговоров с РФ создаёт критические проблемы для европейцев, а русофобия сделала Европу беднее. Профессор Сакс оценил ситуацию в ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Отказ европейских государств от переговоров с Российской Федерацией по урегулированию конфликта на Украине создаёт критические проблемы для самого Запада, заявил профессор из Соединённых Штатов Джеффри Сакс.

Он уточнил, что в настоящее время ЕС и Британия оказывают «сопротивление» мирным переговорам, а позже столкнутся с последствиями, речь идёт о высокой цене. Кроме того, профессор Колумбийского университета высказался о русофобии в Европе.

«Русофобия не сделала Европу безопаснее. Она сделала Европу беднее, более разобщённой, более милитаризированной и более зависимой от внешних сил», — написал Сакс в своём материале для издания Berliner Zeitung.

Он напомнил, что продолжающиеся попытки Запада «нанести поражение РФ» не принесли результата. При этом такие действия ослабили именно западные государства.

«Дополнительная ирония заключается в том, что эта структурная русофобия в долгосрочной перспективе не позволила ослабить Россию, но при этом неоднократно ослабляла Европу», — заявил Сакс.

Напомним, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что государства ЕС бессрочно заблокируют замороженные активы Российской Федерации. Журналист из Британии Джонни Миллер подчеркнул, что заморозка активов является кражей, а также отметил, что Европа «сошла с ума».

Ранее геополитический аналитик из Бразилии Пепе Эскобар заявил, что такие люди, как «сумасшедшая эстонка» Каллас, являются причиной упадка ЕС.

