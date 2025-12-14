Россиянам напомнили о наказании за сруб елки, штраф составит до 500 тысяч рублей

Юрист Александр Хаминский сообщил РИА Новости, что незаконная вырубка ёлки может привести к уголовной ответственности. Штраф может составить до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях предусмотрено лишение свободы на срок до двух лет.
Если ущерб от незаконной вырубки признан незначительным, нарушителя ждёт административная ответственность. Граждане могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а юридические лица — от 200 до 300 тысяч рублей.
Однако, если при незаконной вырубке использовались механизмы, автотранспорт или другая техника, штрафы будут значительно выше. Для граждан они могут составить до 5 тысяч рублей с конфискацией дерева, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если незаконная вырубка произошла в лесопарковом зелёном поясе, штрафы также увеличатся.
Если нанесён значительный экологический ущерб, наступает уголовная ответственность. Например, если срублено дерево редкой породы, штраф может составить до 500 тысяч рублей, а в некоторых случаях правонарушитель может быть лишён свободы на срок до двух лет.
