Россиянам напомнили о наказании за сруб елки, штраф составит до 500 тысяч рублей

Однако, если при незаконной вырубке использовались механизмы, автотранспорт или другая техника, штрафы будут значительно выше. Для граждан они могут составить до 5 тысяч рублей с конфискацией дерева, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей. Если незаконная вырубка произошла в лесопарковом зелёном поясе, штрафы также увеличатся.