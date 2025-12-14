Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обнаружена неожиданная причина раннего старения сердца

Учёные выяснили, что нелеченое апноэ сна (нарушение дыхания, проявляющееся кратковременными остановками во время сна) ускоряет старение сердца и сосудов, повышая риск ранней смерти. К такому выводу пришли исследователи из Медицинской школы Университета Миссури и Университета Маршалла в работе, опубликованной в журнале npj Aging.

Источник: Life.ru

Для эксперимента учёные использовали мышей, у которых искусственно вызывали состояние, похожее на человеческое апноэ сна: периодическое падение уровня кислорода в крови во время отдыха. Эта модель имитирует главный симптом болезни — повторяющиеся остановки дыхания, ведущие к кратковременному кислородному голоданию.

Наблюдения показали, что длительная прерывистая гипоксия значительно повышала смертность среди подопытных по сравнению с контрольной группой. У мышей развивались явные признаки ускоренного старения сердечно-сосудистой системы: повышение давления, ухудшение функций сердца, снижение эластичности сосудов, нарушение коронарного кровотока и изменения электрической активности миокарда.

По словам профессора Мохаммада Бадрана, апноэ сна — это не просто плохой отдых. Постоянный стресс от нехватки кислорода перестраивает сердечно-сосудистую систему, заставляя её стареть быстрее и повышая риск смерти.

Руководитель исследования Дэвид Гозал подчеркнул, что хотя связь апноэ сна с болезнями сердца известна, их эксперимент впервые позволил изучить этот процесс на протяжении всей жизни в чистом виде, исключив другие факторы. Это даёт однозначный вывод: нелеченое апноэ сна — не просто нарушение отдыха, а прогрессирующее заболевание с угрозой для жизни.

Ранее невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем. Храп является проявлением нарушения дыхания — апноэ во сне, которое характеризуется остановками дыхания. Если такие остановки частые и продолжительные, это можно определить по уровню сатурации, который при тяжёлом апноэ может падать до 20−30%, тогда как нормой считается 95%. Мозг во время этих остановок испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну, и человек просыпается утром с чувством неудовлетворённости и сонливостью в течение дня.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.