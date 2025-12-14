Обнаружена неожиданная причина раннего старения сердца

Ранее невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем. Храп является проявлением нарушения дыхания — апноэ во сне, которое характеризуется остановками дыхания. Если такие остановки частые и продолжительные, это можно определить по уровню сатурации, который при тяжёлом апноэ может падать до 20−30%, тогда как нормой считается 95%. Мозг во время этих остановок испытывает гипоксию, что мешает полноценному сну, и человек просыпается утром с чувством неудовлетворённости и сонливостью в течение дня.