Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

РИА Новости: Хамзаев предложил запретить продажу детского шампанского.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить продажу в России продукции с названием «детское шампанское».

Соответствующее обращение депутата на имя министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова есть в распоряжении РИА Новости.

«Последовательно выступаю за запрет такого “уникального” явления, как “детское шампанское”. Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», — сказано в обращении.

Депутат считает, что в культурной традиции шампанское является сугубо взрослым алкогольным напитком.

«Такие формулировки, как “пиво без градуса” или “вино без алкоголя”, по сути, представляют собой скрытую нативную рекламу, которая формирует у детей ложную “безопасность” употребления спиртного», — подчеркнул парламентарий.

Хамзаев пояснил, что недобросовестные предприниматели популяризируют алкогольную тематику в детской среде, маскируя обычный сладкий лимонад под «детское шампанское».

«Подобные словесные конструкции — очевидные маркетинговые уловки, цель которых — вовлечение в потребительскую среду как можно более широкой аудитории, включая несовершеннолетних. “Детское шампанское” сопоставимо с такими явлениями, как “детский наркотик” из сахарной пудры или жевательная резинка в форме сигареты», — добавляет Хамзаев в обращении.

«Прошу Вас обозначить позицию Вашего ведомства по вышеуказанному вопросу, а также предложить варианты выведения из продажи данного термина и продукции в целом, поскольку “детское шампанское” вводит потребителей в заблуждение», — сказано в обращении.