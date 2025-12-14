В Госдуме предложили запретить «детское шампанское»

«Последовательно выступаю за запрет такого “уникального” явления, как “детское шампанское”. Алкоголь опасен для здорового человека в любом количестве. Шампанское — это взрослый алкогольный напиток, происходящий из французской провинции Шампань, и по определению не может быть детским, тем самым вводя в заблуждение как детей, так и их родителей», — сказано в обращении.