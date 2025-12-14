СМИ: Мобилизованный священник из Львова скончался на военных учениях

Мобилизованный во Львове 47-летний католический священник Орест Черный умер во время военных учений, проходивших в Черновицкой области. Об этом сообщило издание «Другая Украина».
Трагедия произошла вскоре после того, как мужчину отправили в 82-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ в рамках мобилизации. В церковной среде отметили, что Черного призвали на службу, несмотря на наличие у него духовного сана.
В приходе, где он служил, официальные причины гибели не раскрыли, передает Lenta.ru.
В сентябре сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналог военкомата — прим. «ВМ») похитили протоиерея канонической Украинской православной церкви Николая Григу в Черновицкой области. Об этом сообщила Черновицко-Буковинская епархия.
После дня, проведенного в ТЦК, умер знакомый украинской журналистки Дарины Труновой, которая ранее призывала не верить в «мифы» о военкомах. О произошедшем она сама рассказала в октябре в соцсетях.