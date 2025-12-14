Атомный ландшафт Азии: соседи окружили безъядерное Приморье АЭС со всех его трех сторон

Приморье, где только планируется стройка АЭС, окружает плотное «атомное кольцо» действующих станций. На основе данных МАГАТЭ корр. ИА PrimaMedia изучила, как устроена ядерная энергетика в Китае, Южной Корее и Японии. Результат — три разные модели: рекордные стройки, фундамент энергосистемы и трудный путь восстановления. Подробнее — в материале.
Китай.
58 действующих ядерных реакторов (общая мощность 56 446 МВт) 28 строящихся ядерных энергетических реакторов (общая мощность 29 721 МВт) 0 остановленных атомных реакторов Доля атомной энергетики в общем объёме производства электроэнергии — 4.
Китай обладает крупнейшей в мире программой развития атомной энергетики. В стране эксплуатируется 58 атомных реакторов. Еще 28 блоков находятся в стадии строительства. В общем производстве электроэнергии в Китае на АЭС приходится 4,47%.
Япония.
14 действующих ядерных реакторов (общая мощность 12 631 МВт) 2 строящихся ядерных энергетических реакторов (общая мощность 2 653 МВт) 19 приостановленных реакторов (общая мощность 19 048 МВт (э) 27 закрытых АЭС (общая мощность 17 119 МВт) Доля атомной энергетики в общем объёме производства электроэнергии — 10.
После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году роль атомной энергетики в Японии резко сократилась. В 2023 году работающие реакторы обеспечивали около 5,5% общего производства электроэнергии в стране.
В настоящее время правительство Японии взяло курс на постепенный перезапуск остановленных энергоблоков, прошедших проверки регулятора и получивших локальное согласие. Это часть государственной стратегии, согласно которой к 2040 году на АЭС должно производиться примерно 20% электроэнергии. Цель направлена на обеспечение стабильности энергоснабжения и достижение углеродной нейтральности к 2050 году.
Южная Корея.
26 действующих ядерных реакторов (общая мощность 25 609 МВт) 2 строящихся ядерных энергетических реакторов (общая мощность 2 680 МВт) 2 закрытых АЭС (общая мощность 1 237 МВт) Доля атомной энергетики в общем объёме производства электроэнергии — 32.
Атомная энергетика является одним из фундаментальных элементов электроэнергетики Южной Кореи. По итогам 2024 года 26 действующих реакторов обеспечивали около 31.7% всего производства электроэнергии в стране. Идет процесс постепенного обновления парка: два старых блока были окончательно остановлены, в то время как новые реакторы «Син Ханул-1» и «Син Ханул-2» были введены в коммерческую эксплуатацию в 2022 и 2024 годах.
Приморье и РФ.
Как рассказали корр. ИА PrimaMedia в Росатоме, в России находится 12 атомных станций с 41 энергоблоком, включая Запорожскую АЭС, которая эксплуатируется без генерации.
«Доля атомной генерации порядка 20% в общем балансе. Годовая выработка 2024 года составила более 215 млрд кВтч», — рассказали специалисты в «Росатом».
На территории Приморского края обсуждается строительство станции с двумя энергоблоками типа ВВЭР-1000 мощностью по 1000 МВт каждый, Хабаровский край претендует на 1200 МВт (два блока по 600). Для сравнения: на Белоярской АЭС работают два энергоблока мощностью 600 и 800 МВт, которые обслуживают миллионный Екатеринбург и Свердловскую область с мощным промышленным комплексом.
Место размещения будущей Приморской АЭС выбирают, исходя из близости к населенным пунктам и промышленным объектам. Речь, в частности, шла о районе ЗАТО Фокино, однако место до сих пор не утверждено, ведутся изыскательные работы и станция может быть построена и в другой точке. Главное, чтобы рядом были населенные пункты и большой объем воды. Не обязательно рядом с морем. Иногда речь идет и о крупных озерах.
Напомним, что недавно в правительстве России состоялась ключевая стратегическая сессия под председательством премьера Михаила Мишустина, посвященная новой архитектуре развития Дальневосточного федерального округа (ДФО). Действующая модель, заложенная в 2013 году, признана успешной, но исчерпавшей свой инерционный ресурс. Новая стратегия до 2030 года с горизонтом до 2036-го, которую разрабатывают по поручению Владимира Путина, должна решить главную проблему роста — устранить «узкие места» в инфраструктуре. Ее ключевыми приоритетами станут переориентация с добычи ресурсов на глубокую переработку и высокие технологии, ликвидация энергетического и логистического дефицита, а также стабильный прирост населения.