Атомный ландшафт Азии: соседи окружили безъядерное Приморье АЭС со всех его трех сторон

Место размещения будущей Приморской АЭС выбирают, исходя из близости к населенным пунктам и промышленным объектам. Речь, в частности, шла о районе ЗАТО Фокино, однако место до сих пор не утверждено, ведутся изыскательные работы и станция может быть построена и в другой точке. Главное, чтобы рядом были населенные пункты и большой объем воды. Не обязательно рядом с морем. Иногда речь идет и о крупных озерах.