«За голову не хватался». Многодетный отец сказал, ждал ли он рождения детей

В их просторном доме, который глава многодетной семьи Иван Лебедев построил своими руками, четверо детей собираются вместе обычно в феврале. Когда у двоих старших студентов Дианы и Данила заканчивается учебная практика. Тогда вместе с родителями они встают на горные лыжи и отправляются в горы. Многодетную семью из Минусинска Красноярского края Владимир Путин наградил медалью ордена «Родительская слава». Корреспондент krsk.aif.ru пообщался с семьей Лебедевых и узнал о ней много интересного.
«Горжусь своими детьми, которые принимают участие в городских, краевых и всесоюзных спортивных мероприятиях. Поэтому высокая награда — это больше их заслуга», — считает многодетная мама Светлана Лебедева.
«Давай поженимся».
Нет, это не название известной передачи, а слова, сказанные Иваном Лебедевым своей избраннице Светлане 26 лет назад. Смущённо улыбаясь, он признаётся, что это была любовь с первого взгляда.
«Мы родились в Черногорске (Республика Хакасия), познакомили нас приятели, встречались, потом поженились», — говорит Иван Лебедев.
Человек он немногословный, но всё же рассказал, что тоже рос в многодетной семье, из четырёх детей был самым младшим.
«Через некоторое время после знакомства он просто сказал: “Давай поженимся”, — и я сразу согласилась, потому что тоже была в него влюблена. Уже 26 лет вместе, 20 ноября отметили годовщину свадьбы. Считаю, что это судьба», — улыбаясь, добавляет Светлана.
Как рассказывают супруги, они даже не задумывались о том, сколько у них будет детей. Правда, иной раз в их разговорах мелькало, что готовы на трёх, но после рождения Вареньки, которой сейчас 11 лет, на свет появилась Машенька. Она на год младше сестры.
Многодетный отец признаётся, что рождение детей для него всегда было радостным событием.
«За голову не хватался. Конечно, понимал, что это большая ответственность, поэтому всегда трудился на двух работах, чтобы семья ни в чём не нуждалась. До сих пор, кроме основной деятельности, занимаюсь строительством, изготавливаю ворота, заборы, словом, всё, что делают из металла. Я ведь в профтехучилище получил профессию электрогазосварщика, которая мне очень пригодилась», — рассказывает Иван.
Медитация и зарядка.
У Светланы Лебедевой, которая работает главным экономистом в Управлении ФСИН Республики Хакасия, четыре диплома. Сначала она окончила горный техникум, потом заочно училась в Красноярском торгово-экономическом институте. В 30 лет поступила в Московскую финансово-юридическую академию, получила специальность юриста, после окончила магистратуру отделения государственного муниципального управления.
«Всегда было интересно учиться, да и карьерный рост требовал дополнительных знаний. Хотела стать юристом, но поняла, что цифры мне гораздо ближе, тем не менее знание юриспруденции пригодилось», — рассказывает Светлана.
Её день начинается в четыре утра. «Сначала медитация, затем час зарядки, потом готовлю обед и ужин детям. Иногда успеваю постряпать. В семь утра выезжаю на работу, потому что дорога до Абакана занимает 25 минут. Возвращаюсь домой и развожу дочерей на тренировки. Папа работает вахтовым методом, когда он дома, эта обязанность лежит на нём», — делится многодетная мама.
По её словам, все дети умеют готовить, так что завтрак для них не проблема. Маша может сделать бутерброды с разнообразной начинкой. Варя с удовольствием выпекает капкейки — это маленькие пирожные, жарит котлеты. готовит салаты. Особенно ей удаётся оливье.
Фирменное блюдо Данила — паста карбонара. «Могу сделать её, наверное, с закрытыми глазами. Главное — не передержать макароны, которые должны быть в состоянии аль денте, то есть слегка твёрдыми. Потом обжаривается бекон, добавляются жирные сливки, когда они немного загустеют — пармезан. Получается очень вкусно. Однажды друзья принесли продукты, сказали, что хотят попробовать. Всех накормил. Были очень довольны», — делится рецептом Данил.
Дом построил с нуля.
О таких, как Иван Лебедев, говорят: рукастый. На свадьбу его мама подарила молодым земельный участок, где не было ни одной постройки. В семье было уже двое детей, жили во времянке, пока Иван не построил собственный очаг.
«Сейчас у нас большой дом с мансардой, где расположены комнаты детей. На участке в основном для себя выращиваем огурцы и томаты. В городском конкурсе “Минусинский помидор” никогда не принимали участия. Мы же просто любители. Правда, однажды вырастили томат весом в 800 г», — делится Светлана.
Большую часть участка занимает сад, где растут яблони, груши, алыча, вишня, малина, смородина, ирга. Муж копает и убирает грядки, остальные заботы — на многодетной маме, которой охотно помогает младшая Маша.
«Пропалываю грядки от сорняков, собираю помидоры и яблоки, а ещё вместе с мамой выращиваем викторию», — рассказывает девочка.
Из школьных предметов она любит математику и физкультуру. Два года занимается в Школе олимпийского тхэквондо, имеет жёлтый пояс. А ещё Маша варит мыло, его с удовольствием покупают знакомые и коллеги мамы.
Шестиклассница Варвара, у которой физкультура тоже любимый предмет, как и у младшей сестры, больше увлекается танцами. Она участница балета современной хореографии RomAnn dance company. Принимала участие в международных и всероссийских хореографических конкурсах. В 2019 году завоевала Гран-при «Мини-модель Минусинска».
Примером для девочки стала её старшая сестра Диана, которая работает и заочно учится на психолога. Она тоже занималась танцами, а в десять лет стала победительницей конкурса «Маленькая принцесса Минусинска».
Дети решают сами.
«Учусь на втором курсе Новокузнецкого торгово-экономического техникума, после его окончания сразу ухожу в армию», — говорит брат девчонок Данил.
Он интересовался военной службой с детства. С шести лет стал курсантом городского военно-патриотического клуба «Радомир», отличник военно-строевой подготовки. У него даже есть знак армейской доблести III степени.
С другими юнармейцами занимался волонтёрской деятельностью. Ребята помогали престарелым пенсионерам, одиноким семьям.
«Принимал участие в парадах, посвящённых Дню Победы, в Минусинске и в Красноярске. Занимался боевыми искусствами, ходил на дзюдо, сейчас играю в волейбол», — рассказывает юноша.
В этом году команда их техникума, в состав которой входит Данил, завоевала второе место в финале Всероссийского этапа игры «Зарница» в Волгограде.
«Я занял первое место в личном зачёте среди штурмовиков. Готовились полгода. Из 100 человек отобрали десять. В следующем году точно выиграем и станем первыми», — обещает Данил.
По словам родителей, право выбора, в каком кружке или секции заниматься, всегда отдаётся детям.
«Решают сами, что им интереснее. Их мнение мы уважаем», — отвечает на вопрос о методах семейного воспитания Светлана.
Супруги с детства приучали детей к спорту. Десять лет назад сами научились кататься на горных лыжах. Потом поставили на них старших Диану и Данила.
«Всегда брали с собой и младших дочек. Им очень понравилось, и они тоже захотели освоить этот вид спорта. Наши дети все немного с адреналинчиком, как и я сама. Ждём зиму, чтобы поехать на базу и покататься на лыжах. Это не только нас сближает — горы дают нам свою энергетику и силу. Там другой, потрясающе красивый мир», — говорит Светлана.
Это стало семейной традицией. Не раз бывали в Ергаках, на Борусе, Гладенькой, словом на всех горах края. В этом году съездили на Алтай. Очень любят путешествовать.
В этой многодетной семье дети учатся на примере своих родителей.
