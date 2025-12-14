«За голову не хватался». Многодетный отец сказал, ждал ли он рождения детей

Как рассказывают супруги, они даже не задумывались о том, сколько у них будет детей. Правда, иной раз в их разговорах мелькало, что готовы на трёх, но после рождения Вареньки, которой сейчас 11 лет, на свет появилась Машенька. Она на год младше сестры.