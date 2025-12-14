В России предложили запретить детское шампанское

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев выступил с инициативой о запрете продажи в России продукции, маркированной как «детское шампанское». Его обращение, направленное министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову, было опубликовано РИА Новости.
В своем письме Хамзаев подчеркнул, что алкоголь вреден для здоровья в любых количествах, и что шампанское, как напиток, происходящий из французской провинции Шампань, не может быть предназначен для детей. Он отметил, что использование таких терминов, как «пиво без градуса» или «вино без алкоголя», формирует у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного.
Депутат также указал на то, что недобросовестные производители используют маркетинговые уловки, маскируя обычный сладкий лимонад под «детское шампанское», чтобы привлечь внимание детей и подростков. Он сравнил эту практику с распространением «детского наркотика» из сахарной пудры или жевательной резинки в форме сигареты.
Хамзаев попросил министерство обозначить свою позицию по данному вопросу и предложить меры по выведению из продажи продукции, маркированной как «детское шампанское», поскольку, по его мнению, такой продукт вводит потребителей в заблуждение.
