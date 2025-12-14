В России предложили запретить детское шампанское

В своем письме Хамзаев подчеркнул, что алкоголь вреден для здоровья в любых количествах, и что шампанское, как напиток, происходящий из французской провинции Шампань, не может быть предназначен для детей. Он отметил, что использование таких терминов, как «пиво без градуса» или «вино без алкоголя», формирует у детей ложное представление о безопасности употребления спиртного.