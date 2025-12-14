Психотерапевт рассказала, как не обанкротиться перед и после Нового года

«Заземляться» — спрашивать себя «почему»: От чего я сейчас ухожу? Почему онлайн-видео интереснее реальной жизни? Что я хочу почувствовать, чего мне не хватает? Честный ответ часто охлаждает импульс. Формулировать не страх, а желание. Это помогает увидеть реальные потребности и перестать заполнять их случайными покупками. Платить наличными. Этот метод удивительно эффективен: когда человек видит, как тоньше становится пачка купюр, включается самоконтроль, который отсутствует при оплате «в один клик».Брать «контрольного друга». Приятель, который честно скажет «тебе это не нужно», может сэкономить тысячи рублей и пару недель раскаяния после. Вести списки — желаний и покупок. Любой предмет должен пережить «ночь в списке». Если через сутки желание ещё есть — это не импульс. Разбавить пустое время реальными действиями. Чем меньше скуки, тем меньше тянет в маркетплейсы. Подойдут: прогулка, спорт, мини-проекты, встречи, хобби. Не обязательно продуктивно — главное вернуть себе ощущение жизни «здесь и сейчас».