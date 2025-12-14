Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В аэропортах Грозного и Пскова ввели план «Ковёр»

Росавиация ввела временные ограничения на полёты гражданских самолётов в аэропортах ещё двух регионов страны. Причём в одном из них второй раз за ночь. После трёх часов утра для самолётов временно закрыли аэропорты Грозного и Пскова.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Грозный (Северный), Псков — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отметим, что в аэропорту Пскова отменяли ограничения после 2:00, однако сейчас он снова закрыт. Всего к утру ограничения Росавиации действуют в 9 воздушных гаванях страны, включая аэропорт Пулково.

Ранее в Северском районе Краснодарского края обломки беспилотника упали на территории нескольких домовладений. В поселке Афипском Северского района обломки БПЛА упали по двум адресам. По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна. Ещё в четырёх домах также выбило окна, в одном — повреждена хозпостройка. Дополнительно зафиксирован обрыв линии электропередачи.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше