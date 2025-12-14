Сруб ёлки может грозить штрафом до 500 тысяч рублей

Однако если вырубка совершена с применением техники или в лесопарковой зоне, штраф для граждан возрастает до 5 тысяч рублей с конфискацией дерева, а для юридических лиц — до 500 тысяч. При значительном ущербе, например, при уничтожении редких пород, наступает уголовная ответственность: штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.
В преддверии праздников особенно актуален выбор между искусственной и живой ёлкой. По мнению эколога Ольги Лакустовой, пластиковое дерево должно служить минимум 30 лет, чтобы оправдать свой экологический след, но на практике его часто заменяют каждые 3−5 лет, после чего сотни лет оно разлагается на свалке.
