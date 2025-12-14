Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме

Кардиолог объяснил, что при дефиците цинка повышается уровень «плохого» холестерина, ухудшается эластичность сосудов и возрастает окислительный стресс — один из ключевых факторов развития атеросклероза и гипертонии. «Исследования показывают, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто наблюдается снижение уровня цинка в плазме, особенно у пожилых», — отметил Гуляев.