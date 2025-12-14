Кардиолог рассказал, чем опасен дефицит цинка в организме

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Дефицит цинка в организме может грозить повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца, рассказал РИА Новости главный кардиолог кардиологического центра ФГБУ НМИЦ ВМТ имени А. А. Вишневского Николай Гуляев.
«Цинк — микроэлемент, без которого не работает антиоксидантная защита миокарда. Он участвует в регуляции артериального давления, липидного обмена и воспаления сосудов. Низкий уровень цинка связан с повышенным воспалением сосудов и риском ишемической болезни сердца», — сказал он.
Кардиолог объяснил, что при дефиците цинка повышается уровень «плохого» холестерина, ухудшается эластичность сосудов и возрастает окислительный стресс — один из ключевых факторов развития атеросклероза и гипертонии. «Исследования показывают, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями часто наблюдается снижение уровня цинка в плазме, особенно у пожилых», — отметил Гуляев.
Так, цинк улучшает состояние эндотелия сосудов и снижает повреждение миокарда при ишемии, поэтому контроль нормального уровня цинка важен при метаболическом синдроме, диабете и хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, подчеркнул врач.