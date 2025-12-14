Новая выплата: президент сделал «новогодний подарок» семьям

Каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Расчётная ставка НДФЛ для них составит 6%, а то, что было уплачено свыше, вернётся в семью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Право на «семейную выплату» получат граждане, у которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Для того чтобы воспользоваться правом на льготу, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября 2026 года.
«Эта процедура должна быть максимально простой, удобной и необременительной для людей», — отметил Владимир Путин.
Право на получение других выплат и льгот у семей также сохраняется. Президент подчеркнул, что новая мера поддержки семей вводится в дополнение к действующим механизмам.