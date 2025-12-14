Новая выплата: президент сделал «новогодний подарок» семьям

Право на «семейную выплату» получат граждане, у которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. Для того чтобы воспользоваться правом на льготу, нужно будет подать соответствующее заявление с 1 июня по 1 октября 2026 года.