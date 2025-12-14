Каким пенсионерам могут остановить выплату пенсии

Например, это может случиться, если пенсионер получал деньги через почту, но перестал за ними приходить или не открывал почтальону при доставке на дом. В подобных случаях СФР рассматривает ситуацию как возможный отказ в получении пенсии, и она может быть временно приостановлена до выяснения обстоятельств.