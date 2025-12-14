Каким пенсионерам могут остановить выплату пенсии

В первую очередь, такая мера применяется, если человек по каким-то причинам не получает свою пенсию на протяжении шести месяцев подряд, пишет «Парламентская газета», передает ИА DEITA.RU.
Например, это может случиться, если пенсионер получал деньги через почту, но перестал за ними приходить или не открывал почтальону при доставке на дом. В подобных случаях СФР рассматривает ситуацию как возможный отказ в получении пенсии, и она может быть временно приостановлена до выяснения обстоятельств.
Когда пенсия поступает на банковский счет, по умолчанию считается, что человек её уже получил. Неважно, снимает он деньги или оставляет на счете — деньги перечисляются автоматически и считаются использованными.
Однако, если пенсионер закрыл свой счет, на который поступала выплата, ему необходимо открыть новый и обязательно сообщить реквизиты в Соцфонд РФ для восстановления выплаты. Важно также своевременно обновлять личные данные, например, при смене места жительства.
Сделать это можно совершенно бесплатно через интернет — достаточно зайти на соответствующий онлайн-портал и указать новый адрес, чтобы пенсия доставлялась без задержек. Специалисты также напоминают, что выплаты могут быть приостановлены в особых случаях.
Так, пенсии по инвалидности не выплачиваются, если заявитель не явился на переосвидетельствование в учреждение медико-социальной экспертизы. В случае пенсий по потере кормильца — если получатель достиг 18 лет, закончил школу и не предоставил справку о проведении очного обучения в вузе или колледже, выплаты также могут быть приостановлены.
В случае необходимости восстановления выплаты, пенсионеру нужно подать соответствующее заявление через портал госуслуг, либо обратиться лично в клиентскую службу СФР или в МФЦ. При этом важно знать, что невыплаченная сумма за период приостановки не исчезает — и когда причины, повлекшие приостановку, устраняются, выплаты возобновляются полностью. Все не выплаченное за период задержки деньги пенсионер получит в полном объеме после восстановления выплаты.