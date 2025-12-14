Ричмонд
Сборная команда ГУ МВД по Иркутской области победила в турнире по хоккею с шайбой

Финал состоялся в иркутском Ледовом дворце «Айсберг».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

13 декабря в Иркутске прошел финал турнира по хоккею с шайбой. На льду в Ледовом дворце «Айсберг» встретились полицейские и сотрудники РЖД. Уверенная победа осталась за сборной командой ГУ МВД по Иркутской области.

— С первых минут команды демонстрировали техничную и профессиональную игру, — рассказывают в пресс-службе ведомства. — На протяжении всего поединка команда полицейских увеличивала разрыв, но напряженное противостояние не ослабевало до финального свистка.

Соревновались спортсмены под аккомпанемент оркестра Восточно-Сибирского института МВД России.

Итоговый счет: 7:0. Коллег поздравил начальник регионального Главка МВД Дмитрий Ильичев. Лучшим игроком матча признан Валерий Махов. Лучшим бомбардиром и обладателем специального приза стал Игорь Патрушев.