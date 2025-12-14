Ричмонд
Ждёт войска НАТО: Дизен разоблачил Зеленского, говорящего о выборах

Слова Зеленского о готовности провести выборы направлены на то, чтобы на Украину вошли солдаты НАТО. Профессор Дизен узнал, что задумал Зеленский.

Источник: Аргументы и факты

Высказывания Зеленского о якобы готовности провести выборы на Украине направлены на то, чтобы туда вошли войска Североатлантического альянса, заявил профессор из Норвегии Гленн Дизен.

Он уточнил, что Зеленский осознаёт, что РФ побеждает.

«То, что Зеленский делает, — это попытка втянуть европейцев и американцев на Украину в качестве условия для проведения выборов. И как только НАТО войдут на Украину, они останутся там навсегда. Это будет гарантией того, что не придётся идти на какие-либо уступки России», — сказал Дизен.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Judging Freedom. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии отметил, что эти отчаянные действия Зеленского связаны с осознанием неминуемой победы Российской Федерации. По словам Дизена, высказывания Зеленского о перемирии является «последней возможностью отсрочить» триумф РФ.

«Ведь единственная причина, по которой кто-либо вообще говорит о нейтралитете Украины, или уступке территорий, или проведении выборов на Украине, заключается в том, что русские побеждают», — заявил Дизен.

Ранее сообщалось, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.

