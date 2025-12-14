Бьюти-блогеров Целесте задержали в Адлере при попытке к бегству

По словам адвоката, Целесте неоднократно игнорировали вызовы и повестки после возбуждения уголовного дела. В своих публикациях они утверждали, что в косметике бренда содержатся опасные компоненты, «представляющие национальную угрозу», и что от неё якобы умерла женщина, а несколько девочек попали в реанимацию. Лингвистическая экспертиза установила, что эти сведения являются ложными. Блогерам грозит до пяти лет лишения свободы.