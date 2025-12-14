Подполковник Иванников рассказал об особых условиях службы рэпера Macan

Об условиях, в которых рэпер-срочник Macan (наст. имя — Андрей Косолапов) проходит службу в дивизии оперативного назначения им. Дзержинского, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Комментируя появившуюся в источниках информацию о выделенном для артиста сопровождающем, эксперт отметил, что она не подтверждена.
«С учётом прошлой медийной активности рэпера, он, безусловно, пользуется определённым вниманием у сослуживцев, которые могут быть чрезмерно назойливы. Если руководство посчитало, что для этого срочника нужен наставник, то это вполне допустимо. В этом нет ничего нарушающего устав, наоборот, это поможет рэперу втянуться в воинскую службу», — объяснил Иванников.
Военный эксперт подчеркнул, что служба в дивизии Дзержинского считается почётной, это элитная дивизия российского спецназа.
«Наверное, единственная поблажка артисту в том, что его взяли в эту дивизию. Рэпер там научится и стрелять с двух рук, и выполнять спортивные упражнения. Дивизия всегда славилась отличной физической подготовкой военнослужащих, огневой подготовкой и знанием. Устава. Но никаких поблажек ему там не будет. Это абсолютно верно и неприемлемо в том коллективе, в котором он оказался», — добавил Иванников.
Ранее 23-летний российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) рассказал в соцсетях, что уходит в армию 28 ноября.