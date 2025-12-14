Специалисты рассказали, как выбрать безопасную искусственную ёлку

«Материалы, из которых изготовлена елка, искусственные красители, ароматизаторы, имитаторы запаха могут вызывать аллергию, а также отравление содержащимися в искусственной елке химическими веществами, наличие которых можно определить только при проведении лабораторных исследований, поэтому на упаковке изделия должна содержаться информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ», — отметили в ведомстве.