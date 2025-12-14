Ричмонд
Специалисты рассказали, как выбрать безопасную искусственную ёлку

Эксперты напоминают, что к выбору искусственной ёлки нужно подходить ответственно, ведь некачественное изделие может навредить здоровью.

Источник: Freepik

Советами делится издание Вслух.ру.

В первую очередь стоит обратить внимание на запах. Качественная искусственная ёлка не должна иметь резкого химического запаха. Как пояснили в Роспотребнадзоре, материалы, красители и ароматизаторы могут вызывать аллергию или отравление.

«Материалы, из которых изготовлена елка, искусственные красители, ароматизаторы, имитаторы запаха могут вызывать аллергию, а также отравление содержащимися в искусственной елке химическими веществами, наличие которых можно определить только при проведении лабораторных исследований, поэтому на упаковке изделия должна содержаться информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ», — отметили в ведомстве.

Специалисты советуют не экономить на покупке, так как дешевые материалы могут выделять опасные летучие вещества, такие как фенол и формальдегид.

«Экономия при выборе может обернуться большими неприятностями. Некачественные искусственные материалы под воздействием температуры выделяют фенол и формальдегид — летучие вещества, способные вызвать головокружение, спровоцировать головные боли, плохое самочувствие и т. п.», — предупредили эксперты.

При выборе также важно проверить качество иголок: они должны быть прочными, хорошо крепиться к веткам и быстро восстанавливать форму после сжатия. Кроме того, материал должен быть огнестойким.

Покупать искусственную ёлку лучше в крупных магазинах или супермаркетах. При покупке обязательно нужно запросить сертификаты соответствия и декларации, подтверждающие безопасность товара.