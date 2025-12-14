Диетолог Кованова дала совет, как не переесть за новогодним столом

Не переесть за новогодним столом поможет прием пищи за несколько часов до праздничного застолья, сообщила в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
По словам специалиста, начинать новогоднее застолье нужно с определенного блюда.
«Не переесть в Новый год помогает поесть правильно перед новогодним застольем — примерно за 3 часа. Потом необходимо начать с овощного салата с добавлением масла и лимонного сока. Затем по чуть-чуть можно попробовать всего, чего хочется», — отметила диетолог.
Кованова ранее назвала самую вредную привычку за новогодним столом. По словам специалиста, вреднее всего — запивать салаты алкоголем.
Диетолог порекомендовала чередовать шампанское с водой с лимоном или пить алкоголь с фруктами.