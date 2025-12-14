В Чердыни открылась экспозиция о древней Парме

В Чердынском музее 13 декабря открыли первую часть новой экспозиции «Хроники Чердыни. Время Пармы» (6+), которая рассказывает о первых поселениях на берегах Колвы и Вишеры, о культуре древних пермяков, истории Чердынского кремля и становлении Чердыни городом-крепостью. Выставка охватывает четыре зала.