В Чердыни открылась экспозиция о древней Парме

На выставке представлены около тысячи экспонатов.

Источник: Комсомольская правда

В Чердынском музее 13 декабря открыли первую часть новой экспозиции «Хроники Чердыни. Время Пармы» (6+), которая рассказывает о первых поселениях на берегах Колвы и Вишеры, о культуре древних пермяков, истории Чердынского кремля и становлении Чердыни городом-крепостью. Выставка охватывает четыре зала.

В экспозиции представлены артефакты родановской культуры, изделия из кости и бронзы, а также предметы знаменитого Пермского звериного стиля.

— Пермский звериный стиль, крылатые богини, закамское серебро, редикорская принцесса, деревянная скульптура — почти 1000 экспонатов, многие из которых представлены впервые, — рассказала глава Чердынского округа Анна Батагова.

Также на выставке работает интерактивный медиазал.