ТЭЦ-10 действует в рабочем режиме в Ангарске

Оперативную информацию об по обстановке в системе теплоснабжения Ангарска утром 13 декабря в соцсетях опубликовал мэр города Сергей Петров. По данным на 10.00, ТЭЦ-10 действует в рабочем режиме.
— На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла, — отмечают власти города нефтехимиков.
При этом, параметры теплоносителя в сетях поддерживаются на уровне 110 градусов. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Аварии не зафиксированы. Жалоб от ангарчан в Единую диспетчерскую службу не поступало.
На сетях электроснабжения также неполадок не замечено.