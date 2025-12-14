Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТЭЦ-10 действует в рабочем режиме в Ангарске

Параметры теплоносителя в сетях поддерживаются на уровне 110 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Оперативную информацию об по обстановке в системе теплоснабжения Ангарска утром 13 декабря в соцсетях опубликовал мэр города Сергей Петров. По данным на 10.00, ТЭЦ-10 действует в рабочем режиме.

— На ТЭЦ-9 в работе шесть котлоагрегатов. Производится растопка еще одного котла, — отмечают власти города нефтехимиков.

При этом, параметры теплоносителя в сетях поддерживаются на уровне 110 градусов. Все социально значимые объекты работают в штатном режиме. Аварии не зафиксированы. Жалоб от ангарчан в Единую диспетчерскую службу не поступало.

На сетях электроснабжения также неполадок не замечено.