Новосибирский вирусолог Новосёлов предупредил о рисках гонконгского гриппа

На фоне роста заболеваемости респираторными инфекциями в России вирцсолог из Новосибирска Яков Новосёлов дал рекомендации по профилактике и лечению. Доминирующим штаммом в текущем эпидсезоне является грипп A (H3N2), известный как гонконгский. Об этом пишет «Горсайт».
Как пояснил вирусолог Яков Новосёлов, этот тип вируса хорошо известен, как и коронавирус или аденовирус. Их симптомы во многом схожи: высокая температура, слабость, ломота в теле, головная боль, першение в горле и сухой кашель.
Эксперт отметил, что при появлении таких признаков рекомендуется начинать приём противовирусных средств и витаминов. Если же высокая температура держится более трёх дней, к терапии могут быть добавлены антибиотики, но только по назначению врача.
Новосёлов предупредил, что заболевание чревато серьёзными осложнениями на сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы. Особенно уязвимыми группами являются маленькие дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями, например, с сахарным диабетом.
Вирусолог подчеркнул высокую заразность штамма H3N2: для инфицирования достаточно даже небольшого количества возбудителя. В качестве основных мер профилактики он рекомендует по возможности избегать мест массового скопления людей и использовать маски, хотя последние и не дают стопроцентной защиты от заражения.