Стало известно, сколько хотят зарабатывать россияне в 2026 году

Средний уровень зарплатных ожиданий россиян на 2026 год составляет почти 215 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на исследование.
Согласно исследованию, проведённому с 1 по 4 декабря среди 3,2 тысячи респондентов по всей стране, наибольшие запросы у работников сферы IT, интернета и телекома — 270,2 тысячи рублей. Специалисты ритейла и торговли ориентируются на 251,2 тысячи рублей, а занятые в маркетинге и рекламе — на 231,7 тысячи рублей.
Чуть более скромные ожидания у работников производства и агропрома (217,4 тысячи рублей), строительства и недвижимости (200 тысяч рублей), медицины и ветеринарии (168,2 тысячи рублей), транспорта и логистики (163,2 тысячи рублей). В сфере образования и науки надеются на доход в 134,5 тысячи рублей, а в охране и безопасности — на 100 тысяч рублей.
