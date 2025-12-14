Стало известно, сколько хотят зарабатывать россияне в 2026 году

Чуть более скромные ожидания у работников производства и агропрома (217,4 тысячи рублей), строительства и недвижимости (200 тысяч рублей), медицины и ветеринарии (168,2 тысячи рублей), транспорта и логистики (163,2 тысячи рублей). В сфере образования и науки надеются на доход в 134,5 тысячи рублей, а в охране и безопасности — на 100 тысяч рублей.