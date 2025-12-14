Иванников рассказал, как служат в армии звездные призывники-артисты

Артисты в большинстве случаев служат на общих основаниях, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, комментируя прохождение срочной службы рэпером Macan (наст. имя — Андрей Косолапов).
По словам эксперта, сообщения о том, что у артиста есть сопровождающий, нуждаются в подтверждении.
«Информация о сопровождающем не подтверждена. С учётом прошлой медийной активности рэпера, он, безусловно, пользуется определённым вниманием у сослуживцев, которые могут быть чрезмерно назойливы. Если руководство посчитало, что для этого срочника нужен наставник, то это вполне допустимо. В этом нет ничего нарушающего устав, наоборот, это поможет рэперу втянуться в воинскую службу», — поделился мнением Иванников.
По словам военного эксперта, в случае с рэпером Косолаповым единственной поблажкой стало то, что его взяли в дивизию им. Дзержинского, поскольку служба в этом подразделении считается особенно почетной.
«Наверное, единственная поблажка артисту в том, что его взяли в эту дивизию. Рэпер там научится и стрелять с двух рук, и выполнять спортивные упражнения… Но никаких поблажек ему там не будет. Это абсолютно верно и неприемлемо в том коллективе, в котором он оказался», — отметил он.
Иванников подчеркнул, что артисты проходят службу в армии по призыву на общих основаниях, без каких-либо особых условий.
«В большинстве случаев артисты служат на общих основаниях. Самый, пожалуй, наглядный пример — служба Никиты Михалкова, который неоднократно о ней рассказывал в интервью. Особого привилегированного отношения ждать артистам не приходится. Воинский труд достаточно тяжёлый, все военнослужащие выполняют поставленные задачи на должном уровне, согласно устава и должностных инструкций и обязанностей», — добавил военный эксперт.
В свою очередь, в Росгвардии опровергли появившуюся в ряде источников информацию о привилегиях и смягчённых условиях службы рэпера Macan. В Telegram-канале ведомства отметили, что рядовой Косолапов размещён в стандартных условиях, предусмотренных для военнослужащих подразделения. Сейчас он готовится к принятию военной присяги.