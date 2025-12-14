Хоккеисты красноярского «Енисея» одержали победу в матче с новосибирским «Сибсельмашем»

Игра чемпионата России по хоккею с мячом состоялась 13 декабря на стадионе «Енисей». Итоговый счет — 7:4 в пользу красноярской команды. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, когда Давид Корешков поразил ворота. Через две минуты Егор Дашков удвоил преимущество «Енисея». На тринадцатой минуте третий гол в ворота «Сибсельмаша» отправил Всеволод Евсеев.