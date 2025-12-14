Хоккеисты красноярского «Енисея» одержали победу в матче с новосибирским «Сибсельмашем»

Игра чемпионата России по хоккею с мячом состоялась 13 декабря на стадионе «Енисей». Итоговый счет — 7:4 в пользу красноярской команды. Хозяева открыли счет уже на третьей минуте, когда Давид Корешков поразил ворота. Через две минуты Егор Дашков удвоил преимущество «Енисея». На тринадцатой минуте третий гол в ворота «Сибсельмаша» отправил Всеволод Евсеев.
Гости ответили своим первым голом, но «Енисей» быстро восстановил контроль. Илья Лопатин забил после розыгрыша углового, а затем Сергей Ломанов отличился за 10 минут до конца первого тайма. Илья Лопатин оформил дубль, реализовав пенальти, и к перерыву «Енисей» лидировал с преимуществом в пять мячей.
Однако на последней минуте первого тайма «Сибсельмаш» сократил отставание, забив с углового. В начале второго тайма гости продолжили сокращать разрыв, отправив два мяча в ворота «Енисея». Но больше голов от новосибирской команды не последовало.
Давид Корешков вновь отличился, забив последний гол в матче. До Нового года «Енисей» проведет две выездные игры: 24 декабря с кировской «Родиной» и 27 декабря с нижегородским «Стартом».