Священник Сеньчуков: свет в конце тоннеля может быть адским пламенем

Ставший 11 лет назад священнослужителем реаниматолог Сергей Сеньчуков рассказал, что чаще всего видят люди во время клинической смерти.

Источник: Аргументы и факты

Свет в конце тоннеля, о котором часто рассказывают те, кто пережил клиническую смерть, может быть адским пламенем. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил реаниматолог Сергей Сеньчуков, ставший 11 лет назад священником.

Одна из последних подобных историй произошла с британкой Шарлотой Холмс, которая пережила клиническую смерть в 69 лет. Сердце женщины остановилось на 11 минут. По ее словам, в это время она словно вышла из своего тела и начала парить над медсестрой и остальными людьми в помещении.

Холмс уверена, что во время остановки сердца ее душа оказалась на небесах, где она в сопровождении ангелов увиделась со своими родственниками, а также нерожденным ребенком, которого женщина потеряла на шестом месяце беременности. После этого врачи смогли вернуть пациентку к жизни.

Примечательно, что в подобных ситуациях люди по всему миру, как правило, видят одни и те же видения. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) отметил, что эти видения не так однозначны, как кажутся на первый взгляд.

Священнослужитель объяснил эти видения не особенностями работы мозга, а реальностью образов, которые видят люди.

«То, что мы видим, не обязательно то, что мы при этом представляем. Святящаяся фигура может оказаться как ангелом, так и бесом, свет в конце тоннеля — адским пламенем, а родственники — мороком. Пожалуй, только окружающая обстановка может быть объективной реальностью», — пояснил Феодорит.

Ранее реаниматолог Сеньчуков рассказал о необычном видении пациента перед смертью.