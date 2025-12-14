Ричмонд
Новосибирский планетарий показал первое фото межзвёздной кометы

Специалисты Большого новосибирского планетария впервые сфотографировали комету 3I/ATLAS, которая прилетела из-за пределов Солнечной системы и максимально сблизится с Землёй 19 декабря.

Источник: Новосибирский планетарий

Впервые в истории Новосибирска специалист Большого новосибирского планетария сфотографировал межзвёздную комету 3I/ATLAS, которая движется к Земле и достигнет минимального расстояния с нашей планетой 19 декабря 2025 года.

Как сообщила пресс-служба планетария, объект, открытый 1 июля, является третьим подтверждённым межзвёздным объектом и движется со скоростью около 60 километров в секунду.

«Вчера ночью специалист Большого новосибирского планетария сфотографировал межзвёздную комету 3I/ATLAS. Фотография такого объекта в нашем планетарии получена впервые!» — отметили в учреждении.

Комету можно наблюдать только через профессиональные телескопы, так как она не видна невооружённым глазом; 19 декабря расстояние до неё составит около 269 миллионов километров, а с 12 по 26 декабря она будет находиться вблизи минимального удаления от Земли, перемещаясь на фоне созвездия Льва.