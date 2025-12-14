Травников и Третьяк открыли матч сборных России и Белоруссии на Кубке Первого канала

Перед матчем Андрей Травников и Владислав Третьяк приняли участие в церемонии введения избранных правлением ФХР кандидатов в Зал славы отечественного хоккея. В рамках Кубка Первого канала-2025 этого удостоились игроки Сергей Мозякин и Ирина Гашеничникова, врач Борис Сапроненков, а посмертно — хоккеист Владимир Брежнев, тренер Дмитрий Богинов и судья Михаил Галиновский. Все они внесли значительный вклад в развитие российского хоккея и его популяризацию.