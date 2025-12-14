Травников и Третьяк открыли матч сборных России и Белоруссии на Кубке Первого канала

Андрей Травников поздравил город и регион с большим хоккейным праздником. Он отметил, что выбор Федерации хоккея России, вслед за Неделей звёзд КХЛ, вновь пал на столицу Сибири для организации турнира высшего уровня. Губернатор связал это решение с уникальностью местных болельщиков, подтвердив это личным впечатлением от переполненных трибун на играх 3×3.
«Как всегда, атмосфера будет потрясающей и дружелюбной. Желаю красивых игр, заслуженных побед, и всем игрокам удачи!», — сказал глава региона.
Владислав Третьяк от лица ФХР поблагодарил губернатора и правительство Новосибирской области за новый стадион и прекрасную организацию турнира.
«Здесь играют не только сборные — здесь и наши мальчишки, и хоккей 3×3, и следж-хоккей» , — сказал Владислав Третьяк.
Он подчеркнул, что рекордная посещаемость Кубка подтвердила правильность выбора города, ведь Новосибирск действительно любит хоккей. Третьяк отметил важность проведения матчей сборной не только в столицах, но и в других развивающих хоккей городах, пообещав планировать следующие турниры с учётом этого.
Также игроков и болельщиков поприветствовал председатель ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь» Александр Богданович.
Перед матчем Андрей Травников и Владислав Третьяк приняли участие в церемонии введения избранных правлением ФХР кандидатов в Зал славы отечественного хоккея. В рамках Кубка Первого канала-2025 этого удостоились игроки Сергей Мозякин и Ирина Гашеничникова, врач Борис Сапроненков, а посмертно — хоккеист Владимир Брежнев, тренер Дмитрий Богинов и судья Михаил Галиновский. Все они внесли значительный вклад в развитие российского хоккея и его популяризацию.
Напомним, что завершился матч сборных России и Белоруссии со счётом 3:1 в пользу российской сборной. Подробнее о нём — в репортаже Сиб.фм.