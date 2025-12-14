Юрист Хаминский рассказал о войне детей Делона за наследство

«В этой ситуации возможно два варианта развития событий. В случае, если Ален Делон в момент составления последнего завещания, либо, допустим, накануне, прошёл психиатрическое освидетельствование возможно, психиатр присутствовал при удостоверении этого завещания у нотариуса, то есть имеется документальное подтверждение, что актер находился в твёрдом уме и трезвой памяти, то тогда оспорить такое завещание будет крайне затруднительно. Во втором случае, если освидетельствования не было, суд должен назначить посмертную психиатрическую экспертизу по документам. Тогда нужно будет собрать все документы, которые имели место, за последние 10−15 или даже 20 лет, которые свидетельствовали о состоянии психического и душевного здоровья актера. По этим документам можно определить, когда у него могли начаться жалобы, связанные с исполнением когнитивной функции. И уже исходя из этих документов можно сделать выводы о том, отдавал он отчет в своих действиях или нет в момент составления последнего завещания», — объяснил эксперт.