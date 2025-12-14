Разведенные Джиган и Алсу спели дуэтом

Рэпер Джиган в текущем году отмечен первой в стране Бриллиантовой пластинкой за стопроцентный хит «Худи». Певице Алсу можно присудить титул «Возвращение и открытие года». Так ярко она ворвалась снова на большую сцену после развода и долгих лет практически тишины.
Ранее артисты заявляли в прессе о том, что готовят совместную музыкальную работу. Неожиданно для слушателей переработали «визитную карточку» Алсу — «Зимний сон».
Трек вызвал у публики неоднозначную реакцию. Критики спорят, испортил Джиган классику жанра, или, наоборот, внес свежий глоток воздуха в новый «Зимний сон» под название «Зима». Другие уверены в уникальности дуэта, третьи не увидели в нем новизны.
«Ну и коллаборация: у Джиги тексты всех песен одинаковые, а у Алсу — только ее старые хиты», — высказали свое возмущение первые слушатели.
Выход песни приурочили на важную дату для Джигана — 12 декабря. Потому что именно в этот день он с Оксаной Самойловой праздновал годовщину свадьбы.