Разведенные Джиган и Алсу спели дуэтом

Рэпер Джиган в текущем году отмечен первой в стране Бриллиантовой пластинкой за стопроцентный хит «Худи». Певице Алсу можно присудить титул «Возвращение и открытие года». Так ярко она ворвалась снова на большую сцену после развода и долгих лет практически тишины.