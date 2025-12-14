Ричмонд
РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола

РИА Новости: новогодний стол в этом году обойдется в десять тысяч рублей.

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем по России в 10 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.

Новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых.

В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

В России традиционного новогоднего горячего блюда нет, но нередко это запеченная курица с картошкой. В этом году блюдо обойдется в 511 рублей. Овощная нарезка будет стоить 512 рублей.

Среди закусок самой дорогой будут бутерброды с красной икрой — продукты для 12 бутербродов стоят 2 666 рублей. Столько же бутербродов со шпротами обойдется в 304 рубля. На мясную и сырную тарелки нужно заложить 1 237 рублей.

Салат «Оливье», как ранее писало РИА Новости, обойдется в 576 рублей на четверых, а «Сельдь под шубой» — в 291 рубль. Разносолы стоят 230 рублей. За фрукты к праздничному столу придется отдать 892 рубля. Стоимость торта составит 718 рублей.

Бутылка шампанского, главного напитка новогодней ночи, в среднем стоит в этом году 425 рублей, вина — 513 рублей, а коньяка — 820 рублей. Упаковка чая в 25 пакетиков обойдется в 85 рублей, сок — 136 рублей, а бутылка минералки в 78,4 рубля.