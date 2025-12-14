РИА Новости подсчитало стоимость новогоднего стола

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Набор продуктов для новогоднего стола в этом году обойдется в среднем по России в 10 тысяч рублей, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за ноябрь.