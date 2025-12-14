Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтеры из Бурятии отправили фуры с подарками бойцам на СВО

Волонтеры из Бурятии отправили фуры с новогодними подарками бойцам на СВО.

Источник: © РИА Новости

УЛАН-УДЭ, 14 дек — РИА Новости. Волонтеры Бурятии отправили фуры с новогодними подарками, состоящими полностью из продукции местного производства, бойцам на СВО, сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Несколько дней волонтеры собирали для воинов-земляков подарочные наборы. Вся продукция местных производителей — облепиховый морс, кедровые орешки, паштеты и так далее, в общем, то, что не только вкусно и полезно, но и может продолжительное время храниться в полевых условиях. Подарочная упаковка тоже изготовлена на местном заводе — Селенгинском ЦКК… Фуры уже отправились к нашим бойцам», — написал Цыденов в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в каждый подарок вложены письма от школьников Бурятии с тёплыми пожеланиями.