Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мгновенная карма»: FPV-дрон уничтожил боевика ВСУ после нацистского жеста

Украинский военный принял российский беспилотный летательный аппарат «за свой», выполнил нацистское приветствие и тут же был ликвидирован.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали солдата Вооружённых сил Украины, который, увидев FPV-дрон ВС РФ, выполнил нацистское приветствие, сообщает Telegram-канал LOSTARMOUR.

«Мгновенная карма», — говорится в публикации.

Судя по всему, украинский военный принял российский беспилотный летательный аппарат «за свой». В материале сказано, что солдат ВСУ тут же был уничтожен. По данным Telegram-канала, это произошло в лесопосадке в Днепропетровской области.

Напомним, в ноябре в районе населённого пункта Храповщина в Сумской области российские военнослужащие ликвидировали расчёт операторов беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В эти расчёты проходят наиболее идейные и мотивированные украинские боевики. Кроме организации атак на подразделения ВС РФ, они регулярно атакуют гражданские объекты и мирное население.

Ранее сообщалось, что военнослужащий с Украины Владимир Сорока попал в плен ВС РФ, перепутав блиндажи. Пленный признался, что осознаёт вину за участие в боевых действиях.

Также стало известно, что в населённом пункте Новониколаевка Днепропетровской области группа из шести солдат Вооружённых сил Украины попала в плен, перепутав позиции. Военные РФ рассказали, что украинские военнослужащие сами приехали к ним на позиции.