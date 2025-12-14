Российские военные ликвидировали солдата Вооружённых сил Украины, который, увидев FPV-дрон ВС РФ, выполнил нацистское приветствие, сообщает Telegram-канал LOSTARMOUR.
«Мгновенная карма», — говорится в публикации.
Судя по всему, украинский военный принял российский беспилотный летательный аппарат «за свой». В материале сказано, что солдат ВСУ тут же был уничтожен. По данным Telegram-канала, это произошло в лесопосадке в Днепропетровской области.
Напомним, в ноябре в районе населённого пункта Храповщина в Сумской области российские военнослужащие ликвидировали расчёт операторов беспилотников 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В эти расчёты проходят наиболее идейные и мотивированные украинские боевики. Кроме организации атак на подразделения ВС РФ, они регулярно атакуют гражданские объекты и мирное население.
Ранее сообщалось, что военнослужащий с Украины Владимир Сорока попал в плен ВС РФ, перепутав блиндажи. Пленный признался, что осознаёт вину за участие в боевых действиях.
Также стало известно, что в населённом пункте Новониколаевка Днепропетровской области группа из шести солдат Вооружённых сил Украины попала в плен, перепутав позиции. Военные РФ рассказали, что украинские военнослужащие сами приехали к ним на позиции.